У Львові «Свобода» завадила КПУ провести першотравневий мітинг

Львів. 2 травня. УНІАН. Сьогодні у Львові представникам Львівської обласної організації Комуністичної партії України не вдалося провести запланований мітинг біля приміщення Львівської ОДА присвячений Дню Міжнародної солідарності трудящих. «Соціальній» акції комуністів завадили представники ВО «Свобода», які зібралися біля облдержадміністрації, разом з членами молодіжної громадської організації «Сокіл», де розпочали свій пікет, протестуючи проти продажу землі та щодо скасування «Харківських угод».

Появу близька ста представників Компартії з червоним транспарантом «Хай живе Першотравень!» дві сотні представників «Свободи», які тримали плакати «Регіони + КПУ = смерть України», «Регіони + КПУ = Харківські угоди», «Регіони + КПУ = злидні», зустріли вигуками «Ганьба окупантам!» та «Геть комуністичний секонд-хенд!».

Між політичними опонентами було виставлено посилені кордони міліції в яких задіяли понад 500 правоохоронців, до яких приєдналися бійці спецпідрозділів «Беркут» та «Грифон».

«Свободівці» намагалися спровокувати бійку. Я прийшов на акцію одягнений у червону курточку із символікою КПУ та написом «Комуністична партія України», так один із «свободівців» намагався силоміць її з мене зірвати і лише міліціонерам вдалося його відтягти від мене», - розповів УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

Завдяки зусиллям міліції вдалося уникнути сутичок між комуністами та «свободівцями», щоб не було протистояння - комуністам надали два автобуси, яким їх відвезли до Монументу Слави на вулиці Стрийській у Львові де вони мали змогу «у скороченому варіанті» провести свій мітинг.

У своїй резолюції, учасники мітингу у Львові висловили протест проти «насадження в країні націоналістичної ідеології, реабілітації ОУН-УПА та спроб принизити всесвітньо–історичне значення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні», а також озвучили вимоги «не допустити втілення злочинної Пенсійної реформи, Житлового і Трудового кодексів, антинародної реформи охорони здоров’я та освіти!».

Після завершення мітингу комуністів розвезли по домівках автобусами.

У коментарі УНІАН 1-й секретар Львівської обкому КПУ Михайло Стула зазначив, що представники «Свободи» перешкодили комуністам провести мітинг із рядом соціальних вимог «всіляко провокуючи штовханину і вигукуючи образи на адресу представників КПУ».