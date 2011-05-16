Злітно-посадкова смуга аеропорту «Львів» готова на 70%

Львів. 16 травня. УНІАН. На подовженні ділянки злітно-посадкової смуги, довжиною 795 м, аеропорту «Львів» тривають будівельні роботи у тризмінному режимі. На сьогодні реконструкція цієї ділянки завершена на 70%. Про це повідомив в.о. директора з розвитку аеропорту Микола Магасевич.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДП «Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у Львові», нещодавно будівельники розпочали укладання верхнього шару «тяжкого» бетону цієї частини смуги.

Для реконструкції вказаного шару використали єдиний в Україні бетонно-укладальний комплекс, який застосовують у будівництві найбільш розвинені країни Європи. «Щодня на частині смуги довжиною 795м працює близько сорока висококваліфікованих спеціалістів, які пройшли необхідний курс навчання у Німеччині і застосовують отриманий досвід на будівництві», - зазначив М. Магасевич.

Загалом в процесі реконструкції злітно-посадкової смуги будівельники використовують сучасні геотекстильні матеріали для зміцнення її конструктиву. Таким чином, після будівництва технічні характеристики злітної смуги міжнародного аеропорту дозволять приймати всі сучасні авіалайнери, зокрема найбільший у світі Airbus А 380 місткістю 555 місць для пасажирів і літаки класу Boeing 767.