На Львівщині 14-річний школяр з приятелем зґвалтували пенсіонерку

Львівська область. 16 травня. УНІАН. На Львівщині двоє підлітків зґвалтували 65-річну пенсіонерку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 14-річний школяр та його 17-річний приятель увірвалися в будинок пенсіонерки, який знаходиться в одному із сіл Жовківського району і застосовуючи фізичне насилля зґвалтували жінку.

Правоохоронці встановили особи малолітніх ґвалтівників, якими виявилися односельці потерпілої. Одного з ґвалтівників, якому виповнилося 17 років, затримано і доставлено в райвідділ. Неповнолітнього опитано працівниками міліції.

Ведеться слідство.

