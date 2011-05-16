На Львівщині 14-річний школяр з приятелем зґвалтували пенсіонерку
14:17, 16 травня 2011Львів
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Постраждала 65-річна жінка
Львівська область. 16 травня. УНІАН. На Львівщині двоє підлітків зґвалтували 65-річну пенсіонерку.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 14-річний школяр та його 17-річний приятель увірвалися в будинок пенсіонерки, який знаходиться в одному із сіл Жовківського району і застосовуючи фізичне насилля зґвалтували жінку.
Правоохоронці встановили особи малолітніх ґвалтівників, якими виявилися односельці потерпілої. Одного з ґвалтівників, якому виповнилося 17 років, затримано і доставлено в райвідділ. Неповнолітнього опитано працівниками міліції.
Ведеться слідство.
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