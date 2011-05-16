Прогрес у будівництві стадіону - надзвичайно великий, – Грищенко

Львів. 16 травня. УНІАН. Львівщина всі роботи з підготовки до Євро-2012 виконує відповідно до графіків. Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко 16 травня у межах робочого візиту на Львівщину під час огляду будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Прогрес у будівництві об’єкту є надзвичайно великий. Пророблено величезну роботу, вдалося наздогнати відставання. Всі роботи зараз ведуться відповідно до графіків. І достатньо часу, щоб їх виконати якісно. Будівництва об’єктів до Євро-2012 відбувається вчасно, на нас дивляться зовнішні інвестори, для них це важливий сигнал», – наголосив К. Грищенко.