Львівщина є брамою України до ЄС, - губернатор

Львів. 16 травня. УНІАН. 16 травня в межах робочого візиту Міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Львова відбулася зустріч із представниками громадських та ділових кіл.

У зустрічі, яка пройшла в Палаці залізничників Львова, взяли участь голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий та керівники більш ніж 50 підприємств Львівської області, а також представники громадських організацій та вищих навчальних закладів.

Міністр закордонних справ України у своєму виступі підкреслив, що за рік було досягнуто суттєвих результатів у відносинах із США, Росією, а процес інтеграції з Європейським Союзом прискорився та набув динамізму. «У цій політиці ми відійшли від мови декларацій. Наповнили діалог із Брюсселем прагматизмом, підкріпили його конкретними справами, яких від нас давно чекали. Європейська інтеграція – це не гасло. Це величезна за обсягом, копітка, щоденна домашня робота з наближення життя в Україні до стандартів ЄС», - додав К. Грищенко.

У своєму виступі очільник МЗС окреслив головні пріоритети в межах економізації зовнішньої політики України в межах програми економічних реформ на 2010-2014 рр, серед яких завершення переговорів із створення зони вільної торгівлі з ЄС та поліпшення умов торгівлі на зовнішніх ринках для українських виробників.

Одними з актуальних завдань, на думку міністра, є підвищення географічної й товарної диверсифікованості вітчизняного експорту, насамперед за рахунок товарів з високою доданою вартістю, а також сприяння використанню експортного потенціалу аграрного сектору економіки.

Свою чергою голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вітаючи гостей наголосив, що область є брамою України до ЄС. «Тут працює три Генеральний консульства, 16 почесних консульств. Львівщину постійно відвідують дипломатичні представники, керівники держав. Ми надзвичайно динамічно працюємо над розвитком міжнародної співпраці та зміцнення стосунків з усіма державами».

Під час зустрічі міністр закордонних справ України К.Грищенко відповів на численні запитання присутніх представників ділових кіл. Учасники зібрання обмінялися думками відносно актуальних проблем розвитку підприємств Львівської області, шляхів їх вирішення та обговорили питання головних пріоритетів зовнішньої політики України.