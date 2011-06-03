Цимбалюк привітав учасників фестивалю «Альфа Джаз фест»

Львів. 3 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав учасників та гостей Міжнародного джазового фестивалю «Альфа Джаз фест», який проходитиме у Львові з 3 до 5 червня.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

«Літній Львів розпочинає свій новий фестивальний сезон проведенням грандіозного музичного свята, що обіцяє серця городян та гостей міста Львова забитися у ритмі джазу.

Почути хорошу і якісну живу музику, поринути у відчуття свободи та розкутості – саме це очікують львів’яни і гості нашого міста від концертів фестивалю «Альфа Джаз фест», – йдеться у привітанні.

Фестиваль проводитиметься на трьох відкритих сценах: площі Ринок, вул. Валовій та в парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, де встановлено велику гала-сцену із партером.

Впродовж трьох фестивальних днів любителі джазу зможуть почути більше 100 виконавців із різних країн: США, Бразилії, Білорусії, Росії та України.