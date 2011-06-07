У Львові водій ВАЗу збив 2-річного хлопчика

Триває перевірка

Львів. 7 червня. УНІАН. Учора, 6 червня, у Львові водій ВАЗу збив 2-річного хлопчика. Інцидент стався на вул. Жовківська, 26. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 28-річний водій автомобіля «ВАЗ-21013» скоїв наїзд на малолітнього пішохода, 2-річного жителя села Нараїв Тернопільської області. Після огляду лікарями бригади карети швидкої медичної допомоги, малолітньому пішоходу було встановлено діагноз – забої грудної клітки та ліктєвих суглобів. За фактом ДТП триває перевірка.

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