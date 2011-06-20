На Львівщині син до смерті забив батька

Львів. 20 червня. УНІАН. У Львівській області 22-річний син до смерті забив батька. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

До правоохоронців звернувся 22-річний мешканець с. Черниця Миколаївського району, який повідомив, що він у рові біля будинку виявив труп свого 58-річного батька.

Встановлено, що чоловік помер внаслідок гострої крововтрати, причина якої перелом 12 ребер, розрив серця, розрив лівої нирки.

Оперативно розшуковими заходами встановлено, що 18 червня близько опівночі на ґрунті неприязних відносин син побив батька і залишив на вулиці біля будинку. 22-річного хлопця затримали правоохоронці.