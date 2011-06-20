Янів відзначив своє 400-ліття

Львівська область. 20 червня. УНІАН. 19 червня селище Івано-Франкове, більше знане як Янів, відзначило свої уродини – 400 років з дня заснування. Саме 1611 року Сигізмунд ІІІ дозволив писарю руських земель Свошовському за його бойові заслуги заснувати край хутора Залісся місто.

15 листопада того ж року містечко отримало від короля Магдебурзьке право, дозвіл на проведення щотижневих торгів та двох щорічних ярмарків (на Вознесіння та на св. Михайла).

Уже усередині минулого століття колишній районний центр Янів отримав свою теперішню назву Івано-Франкове. Так у назві містечка увіковічнили той факт, що на цих просторах Розточчя любив відпочивати Іван Франко. У його часи Янів був відомим курортом: тут на купелі на місцевому ставу збирався тогочасний галицький бомонд, львівське панство відпочивало у місцевих готелях та ресторанах, рибалило на ставу.

Відзначення 400-ліття Івано-Франкового розпочалося у неділю з Богослужінь у місцевому храмі Святого Володимира.

Зведений у 90-х роках минулого століття, він нині є візитівкою Янова. Адже саме у цьому храмі є унікальний різьблений деревяний іконостас, створений майстрами та учнями місцевого художнього професійно-технічного училища №14.

– Над ним працювали майже 5 років, - розповідає співавтор проекту іконостасу та внутрішнього оздоблення храму, член Спілки майстрів народного мистецтва України Василь Гевало. – Площа іконостасу – понад 60 квадратних метрів. Виконаний він традиційною яворівською різьбою.

Дорогою з храму усі бажаючі могли відвідати виставку з фондів музею художнього училища. Адже це один з найдавніших українських закладів, де готують майстрів художньої обробки деревини: засноване ще в часи Австро-Угорщини у 1896 році. На виставці були представлені експонати різних років: традиційна яворівська забавка, картини художників училища, виконані традиційним яворівським розписом. А також – різноманітні куманці, різьблені тарілки, обємні скульптурні композиції з дерева та інше.

У другій половині дня на Янівському стадіоні розпочався фестиваль-ярмарок «Яворівська забавка».