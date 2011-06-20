Цимбалюк закликав не піддаватися на провокації 22 червня

Львів. 20 червня. УНІАН. Сьогодні, 20 червня, була проведена спільна нарада за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, голови Львівської облради Олега Панькевича, міського голови Львова Андрія Садового, представників правоохоронних органів та громадських організацій.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, учасники наради обговорили план спільних заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни в Україні 22 червня на території м. Львова та Львівської області. Було прийнято рішення про те, всі заходи в цей день будуть спільними.

Олег Панькевич, Михайло Цимбалюк, Андрій Садовий

М.Цимбалюк висловив слова вдячності усім громадським організаціям. «Наше спільне завдання - забезпечити спокій під час заходів 22 червня. Головне – політичним силам, громадським організаціям та громадянам не піддаватись на провокації», - зазначив Михайло Цимбалюк. Також голова Львівської ОДА інформував присутніх про те, що 22 червня діятиме спільний координаційний штаб, до складу якого увійдуть представники правоохоронних органів та громадських організацій. Діяльність штабу буде спрямована на те, щоб ефективно здійснювати координацію спільних заходів 22 червня.

Міський голова Львова Андрій Садовий підкреслив на важливості спільних дій в цей день і рекомендував політичним силам не проводити окремі акції без погодження координаційного штабу.

Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич зазначив, що до облради зверталися з ініціативами громадські організації, позицію яких було враховано під час планування спільних заходів 22 червня.

Начальник головного управління МВС у Львівській області Богдан Щур закликав усіх присутніх до спокою і наголосив на тому, що правоохоронні органи зроблять усе, щоб запобігти провокаціям та сутичкам. «Багато залежить безпосередньо від дій самих громадських організацій», - підкреслив Б. Щур.

Голова Львівської обласної організації ветеранів України Тимофій Махоньок звернув увагу на те, що вшанування загиблих матиме цивільний характер і не залежатиме від національної чи релігійної приналежності. «Ми повинні зробити все, щоб виключити можливість повторення подій 9 травня», - сказав Т. Махоньок.

Представник Об’єднаного громадського комітету Олег Мацех повідомив про те, що заходи 22 червня пройдуть під гаслом «Пам'ять без агресії». Відповідна інформація міститиметься у листівках, які будуть розповсюджуватись в м. Львові.

Депутат Львівської міськради, громадський діяч Віра Лясковська акцентувала увагу на недопущенні приїзду політичних партій та громадських організацій з інших міст, адже це, за її словами, може послужити приводом до конфліктів та провокацій.

Громадський діяч Ірина Калинець наголосила на необхідності вшанування усіх без винятку жертв Другої світової війни.

На нараді також були присутні і висловили свою позицію, яка збігалась з точкою зору присутніх, голова благодійної організації «Євреї за відродження» Шейхет Мейлах, громадський діяч, Герой України Юрій Шухевич, голова секретаріату Львівського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Богдан Винниченко та інші.

Фото Ігоря Сенкальського