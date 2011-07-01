На Львівщині відбулося змагання роботів

Київ. 1 липня. УНІАН. Дванадцять роботів змагалися за звання кращого у селищі Славському Львівської області. Половина з них стали переможцями, адже як зізналися члени журі, обрати одного було дуже важко.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МАН України.

Як зазначається у повідомленні, усі роботи сконструйовані школярами – учасниками літньої школи з робототехніки Малої академії наук. Протягом десяти днів учні готувалися до змагання: відвідували лекції, семінари, проходили практичні заняття. В результаті здобутих навичок змайстрували роботів, які можуть полегшити життя людства.

Одним з переможців став робот-пожежник. Щойно він «побачить» полум'я – перекине стакан з водою. Але такий екземпляр може гасити лише невеликі ділянки. Втім, як зазначає один з його авторів Михайло Богдан з Запоріжжя, якщо робота збільшити та вдосконалити, він допомогатиме пожежним службам.

За робот-транспортер львівська команда отримала перемогу. Він має величезну руку, яка хапає предмети і складає їх у контейнер. Під час демонстрації своїх здібностей робот навіть вихопив у одного з членів журі гривневу купюру. Проте це не всі його можливості – експонат може брати і набагато більші за розміром предмети.

Журі відмітило і робота-сміттєзбирача. Він особливо став би у нагоді після свят, адже вміє збирати велике сміття, таке як пляшки, пакети та відносити у контейнер.

Робот, який вміє розрізняти кольори, теж переміг у змаганні. Якщо йому правильно поставити завдання, він виділить фігури певного кольору і віднесе їх у необхідне місце.

Автор робота-помічника Андрій Барна з Тернопільщини сконструював свій експонат спеціально для гірських місцевостей. Його розробка має спеціальний візок, у який складає вантаж та перевозить його з одного рівня поверхні на інший. Журі оцінили розробку і зауважили, що вона може широко використовуватись.

Ще один робот, який у змаганнях не переміг, але був схвально сприйнятий глядачами, реагує на світло. Коли настає вечір і надворі темніє, опускає штори та вмикає світильник. Зранку – навпаки.

А для сільськогосподарських робіт дуже б знадобився робот, який рухається за комбайном, підбирає сіно та відвозить на склад. І хоча переможцем він не став, схвальні відгуки отримав.

Школярі, які брали участь у літній школі з робототехніки Малої академії наук, зізнаються: було нелегко, але цікаво. Андрій Бас зі Львова зазначив: «Змагання було дуже яскраве і видовищне. Участь у ньому – це вже свято і я думаю, що ті учні, які перемогу і не здобули, сильно не засмутилися».