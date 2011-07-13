До схеми санітарної очистки включено 26% сіл Львівщини

Львів. 13 липня. УНІАН. У липні голова Львівської ОДА видав розпорядження «Про реалізацію на території області заходів безстрокової акції «За чисте довкілля», яким райони і міста області зобов’язані подавати інформацію відповідно до запланованих заходів.

За повідомленням Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, за ІІ кв. 2011 р. не відзвітували: Жовківський, Пустомитівський, Радехівський та Яворівський райони та міста обласного значення Самбір, Червоноград.

Згідно отриманої Держуправлінням інформації від 6 міських та 16 районних оргкомітетів, до схеми санітарної очистки загалом по області включено 668 населених пунктів. Схема санітарного очищення населених пунктів включає в себе систему збору всіх видів твердих побутових відходів, їх вивезення та утилізацію.

Райони, де всі населені пункти мають схеми очистки: Миколаївський, Самбірський, Старосамбірський, Перемишлянський, Кам’янко-Бузький, Стрийський та Турківський. Найменше схем санітарної очистки розроблено у: Бродівському (1 населений пункт із 103), Буському районі - 5 населених пунктів із 83, Сокальському - 5 із 106 населених пунктів, Золочівському районі - 7 із 110 населених пунктів, Сколівському - 10 із 56 населених пунктів, Дрогобицькому районі – 47 із 76 населених пунктів. У населених пунктах Городоцького та Мостиського районів відсутні схеми санітарної очистки.

Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів Львівської області недосконала та не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій. Зокрема, у сільських населених пунктах області практично відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами та санкціоновані полігони утилізації та зберігання відходів. Побутові відходи складують у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах, долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об’єкти.

Із 1432 населених пунктів Львівщини розроблені та затверджені Правила благоустрою у 373 населених пунктах (26%) (законодавчо передбачено наявність Правил для всіх населених пунктів). У Городоцькому, Дрогобицькому і Стрийському районах ці Правила розроблені в усіх населених пунктах (80,76 і 71 відповідно). У Жидачівському районі - 33 із 118 населених пунктів, Кам'янко-Бузькому районі - 46 із 79, Миколаївському 27 із 57, Самбірському – 28 із 110 населених пункти.

У 195 населених пунктах області працюють громадські інспектори з благоустрою, найбільше - у Самбірському (110) та Миколаївському (57) районах.

Програми поліпшення та утримання об’єктів благоустрою функціонують у Буському, Бродівському, Жидачівському, Кам’янко-Бузькому, Миколаївському районах та у містах Бориславі, Моршині і Стрию.