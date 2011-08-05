ДАІ виявила 61 авто з підробленими серійними номерами

Львів. 5 серпня. УНІАН. Співробітники ДАІ Львівської області з початку року виявили 61 випадок, коли в авто деталі мали підроблені серійні номери. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Виявлені факти під час затримання були скеровані у компетентні органи для подальшої перевірки. Проте, до кримінальної відповідальності за 7 місяців 2011 року притягнуто лише 5 осіб.

Лише протягом 28 липня у місті Дрогобичі інспектори дорожньо-патрульної служби ДАІ під час несення служби виявили та затримали двох водіїв автомобілів, на яких номери двигунів були знищенні та вварені кустарним способом.

Так, 28 липня інспектор відділу ДАІ міста Дрогобича на вулиці Козловського за порушення правил дорожнього руху зупинив автомобіль «Ауді А-4», яким керував місцевий житель. Під час перевірки документів та звірки номерів вузлів та агрегатів інспектор ДАІ виявив, що номерна панель з номером кузова була вварена кустарним способом, про що згодом підтвердив експерт у своєму висновку.

Крім того, інспектори відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи Дрогобицького міського відділу ДАІ виявили автомобіль «ВАЗ-21063». При огляді даного автомобіля було встановлено, що номер двигуна було нанесено кустарним способом, про що також було вказано у висновку експертів.

За цими фактами перевірку проводять співробітники Дрогобицького міського відділу міліції.