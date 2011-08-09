У "Шегинях" виявили групу нелегалів з Молдови

Львів. 9 серпня. УНІАН. Прикордонники відділу «Шегині» Мостиського загону Львівської області за допомогою мобільного тепловізійного комплексу затримали групу нелегальних мігрантів з Молдови. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордонний наряд помітив рух двох невідомих осіб, які рухалися по полю в сторону кордону. За кілька хвилин була вислана група реагування, яка затримала двох чоловіків, яких було доставлено на відділ прикордонної служби.

Під час проведення попереднього опитування та фільтраційних заходів було встановлено, що затриманими виявилися громадяни Республіки Молдова 1984 та 1988 р.н., у яких були відсутні документи що засвідчували б особу. За допомогою карти України «горе» мандрівники визначили для себе можливе місце порушення кордону і таким чином прибувши в село Шегині намагались незаконним шляхом потрапити до Республіки Польща поза пунктом пропуску з метою працевлаштування та покращення матеріального становища на території країн ЄС, тобто скоїли правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Наразі затримані перебувають у пункті тимчасового тримання Мостиського прикордонного загону.