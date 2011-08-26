Цимбалюк домовився про 13 млн. грн. на реконструкцію двох мостів

Львів. 26 серпня. УНІАН. Вчора, 25 серпня, голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк в рамках робочого візиту в Київ зустрівся з Міністром фінансів України Федором Ярошенком та першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадимом Копиловим.

Як повідомили кореспонденту УНІАН повідомили у Львівській ОДА, Цимбалюк звернувся до високопосадовців з проханням щодо фінансування реконструкції двох автомобільних мостів через річку Дністер, що знаходяться у Городоцькому та Старосамбірському районах, які були зруйновані внаслідок стихії у липні 2008 року.

Під час зустрічі була досягнута попередня домовленість про фінансування вищезгаданих мостів у розмірі 13 027, 404 тис. грн.

Нагадаємо, внаслідок стихії у липні 2008 року на території області було зруйновано і пошкоджено 650 об’єктів комунальної власності та бюджетної сфери, які увійшли до Уточненого Генерального плану (кінцевого варіанту) проведення ремонтних та відновних робіт. На 20 червня 2011 р. відновлено 521 об’єкт.

Сьогодні в області налічується 138 перехідних обєктів, з них на 80 пошкоджених (зруйнованих) об’єктах у 2008-2009 роках виконано від 10 до 90% відновних робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією.

Пріоритетного відновлення потребують 2 автомобільні мости комунальної власності: автомобільний міст через Дністер на автодорозі с. Поляна - с. Монастирець Городоцького району. Вартість робіт згідно з проектно-кошторисною документацією становить 15 949,308 тис. грн. на 22 серпня 2011 р. виконано будівельних робіт на суму 8 237,754 тис.грн. Потреба у коштах для завершення робіт становить 7 711, 554 грн.

Автомобільний міст через річку Дністер у с. Стрілки Старосамбірського району. Вартість робіт згідно з проектно-кошторисною документацією становить 7 841, 842 тис. грн. Станом на 22 серпня 2011 р. виконано будівельних робіт на 2 525,992 тис.грн. потреба у коштах для завершення робіт становить 5 315, 850 тис. грн.