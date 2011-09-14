У “Шегинях” затриманно наркокур’єра

Львів. 14 вересня. УНІАН. Вчора в міжнародному пункті пропуску «Шегині» Львівської області було затримано наркокур’єра, який намагався пройти в Україну через піший пункт пропуску.

Як повідомили УНІАН у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, коли 28-річний львів’янин був затриманий, одразу почав давати правоохоронцям свідчення та розповів про наркотики, які знаходяться при ньому.

Так, використовуючи своє тіло як «контейнер» він намагався пронести важкий наркотик героїн вагою близько 100 грамів, а марихуану у кишені свого спортивного костюму.

На даний час громадянин затриманий представниками УБНОН ГУМВС України у Львівській області та доставлений до Мостиського РВ ГУМВС України у Львівській області.

Очікується прийняття правового рішення за результатами експертизи НДКЦ. Розглядається питання щодо порушення відносно громадянина України кримінальної справи за ст. 305 та ст. 307 ККУ.