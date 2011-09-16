У Львові горіла “Хонда”

Львів. 16 вересня. УНІАН. Сьогодні у Львові на вул. Стрийській, 103 в легковому автомобілі «Хонда-Цивік», 2007 року випуску сталася пожежа. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

Вогнем знищено задній бампер, заднє скло, два бокових вікна, два задніх колеса, пошкоджена задня частина кузова та обшивка салону.

За повідомленням рятувальників, причина пожежі – встановлюється.

Ведеться слідство.