У Львові горіла “Хонда”
11:49, 16 вересня 2011Львів
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Обставини з’ясовуються
Львів. 16 вересня. УНІАН. Сьогодні у Львові на вул. Стрийській, 103 в легковому автомобілі «Хонда-Цивік», 2007 року випуску сталася пожежа. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.
Вогнем знищено задній бампер, заднє скло, два бокових вікна, два задніх колеса, пошкоджена задня частина кузова та обшивка салону.
За повідомленням рятувальників, причина пожежі – встановлюється.
Ведеться слідство.
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