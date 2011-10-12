Офіційний курс валют на 12 жовтня
09:19, 12 жовтня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 12 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.2700 (на 11 жовтня - 797.2700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR - 1084.8453 (на 11 жовтня - 1083.7291)
10 RUB - 2.5369 (на 11 жовтня - 2.4907)
100 PLN - 250.6343 (на 11 жовтня - 250.9504).
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