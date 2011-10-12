Офіційний курс валют на 12 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 12 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.2700 (на 11 жовтня - 797.2700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1084.8453 (на 11 жовтня - 1083.7291) 10 RUB - 2.5369 (на 11 жовтня - 2.4907) 100 PLN - 250.6343 (на 11 жовтня - 250.9504).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter