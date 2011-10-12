Львів. 12 жовтня. УНІАН. У Львівській області та Львові реалізується проект «Доступна Львівщина очима незрячих», який впроваджує Програма розвитку ООН в Україні та фінансує Міністерство закордонних справ Данії.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, бюджет Проекту складає 100 тисяч гривень, а його координатором є виконавчий директор Львівського обласного осередку Української спілки інвалідів Оксана Потимко.

Проект реалізовується головним управлінням праці та соціального захисту населення Львівської ОДА спільно з Львівським обласним фондом соціального захисту сліпих.

У рамках проекту в області та місті Львові встановлено звукові метрономи на двадцяти об’єктах адміністративних установ, установах культури та охорони здоров’я, які дають можливість незрячим людям орієнтуватися на місце розташування того чи іншого об’єкту. Звукові метрономи автоматично регулюють висоту звуку в залежності від шуму навколишнього середовища.

В рамках проекту також вже озвучено 14 світлофорів, планується ближчим часом озвучити ще 31 світлофор.

Також в рамках проекту шрифтом Брайля надруковано12 найпопулярніших рецептів лікарських препаратів, які будуть розповсюджені для осіб з вадами зору в аптечній мережі міста Львова та Львівської області.