У Львові горів продуктовий магазин
10:35, 12 жовтня 2011Львів
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Рятувальники кажуть – підпал
Львів. 12 жовтня. УНІАН. У Львові в продуктовому магазині «Новація» на вулиці Сахарова, 60 сталася пожежа. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
Завдано збитків на майже 30 тис. грн. «Причина пожежі – занесення джерела запалювання зовні з ознаками спеціальної підготовки», – зазначають в обласному управлінні МНС.
Пожежа ліквідована до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
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