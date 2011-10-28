Стадіон у Львові буде готовий до відкриття, - Янукович

Львів. 28 жовтня. УНІАН. У Львові Президент України Віктор Янукович оглянув новозбудований стадіон, урочисте відкриття якого призначене на 29 жовтня. «Фахівці дають гарантії, що все буде підготовлено. Я дуже хочу, щоб це свято завтра відбулося і воно відбудеться, немає сумніву», – сказав В.Янукович журналістам після огляду стадіону.

За словами Глави держави, спеціалісти, які працюють на об’єкті, запевнили його: за час, що лишився до урочистого відкриття спортивної арени, всі роботи будуть завершені.

«Для нас було принциповим рішенням підготувати Україну до цього футбольного свята», - зазначив Віктор Янукович, говорячи про важливість підготовки України до Євро-2012.

Президент висловив переконання, що урочисте відкриття львівського стадіону неодмінно запам’ятається мешканцям та гостям міста та всім футбольним вболівальникам.

Новий стадіон розрахований на 34 915 місць. Загальна кошторисна вартість проекту відповідно до Державної цільової програми становить майже 2287,7 млн. грн. Урочисте відкриття стадіону відбудеться 29 жовтня 2011 року. На 15 листопада на цій арені запланований перший футбольний матч між Національними збірними командами України та Австрії.