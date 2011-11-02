У Львові військовослужбовець вимагав 5 тис. грн. хабара

Львів. 2 листопада. УНІАН. У Львові працівники СБУ затримали на хабарі офіцера квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Встановлено, що 38-річний підполковник - офіцер регіонального квартирно-експлуатаційного Управління МО України вимагав від приватного підприємця 5 тис. грн. за укладення договору про зберігання на одному із військових складів м. Львова.

1 листопада оперативники СБУ затримали військовослужбовця „на гарячому” під час отримання в салоні автомобіля 4 тис. грн. хабара від представника підприємця.

За матеріалами СБУ стосовно затриманого посадовця військовою прокуратурою Західного регіону порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, поєднане з вимаганням хабара). За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Триває слідство.