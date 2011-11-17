На Львівщині органи ПФУ працюють у звичайному режимі – ОДА

Львів. 17 листопада. УНІАН. 16 – 17 листопада у головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбулись зустрічі з громадянами, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які висловили невдоволення розмірами їх пенсійних виплат, медичним забезпеченням, соціальним захистом.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, пенсіонерам було надано роз’яснення згідно чинних нормативних актів.

Згідно Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” особами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, є:

1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;

2) потерпілі від Чорнобильської катастрофи – громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Питання пенсійного забезпечення цих категорій визначені ст.ст.49-55 названого Закону, а також урядовими рішеннями, іншими нормативними документами.

Всього на обліку в органах Пенсійного фонду області перебувають 4415 осіб, які отримують державну та додаткову пенсію згідно з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, з них 3800 ліквідаторів аварії та 615 потерпілих.

Станом на 01.11.2011року, набрали законної сили, 198 судових рішень (щодо 116 ліквідаторів, 82 потерпілих). Внаслідок виконання судових рішень середній розмір пенсійної виплати цих чорнобильців зріс в середньому з 1449,95грн. до 5759,68 грн. для ліквідаторів, до 5134,77грн. для потерпілих. Усього за рішеннями суду в області виплачено таким категоріям пенсіонерів 11,5 млн. грн.

Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2011рік” від 14.06.2011р. установлено, що у 2011році норми і положення статей 50, 51, 52, 54 Закону “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011рік. На виконання Закону постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011року №745 встановлені розміри пенсійних виплат чорнобильцям.

З 1 листопада розмір пенсій даної категорії громадян приведено у відповідність до чинного законодавства.

Органи Пенсійного фонду в області працюють у звичайному режимі, - наголошується у повідомленні.