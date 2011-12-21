Костюк каже, що не мер міста має запрошувати Бенедикта XVI

Львів. 21 грудня. УНІАН. 19 грудня Михайло Костюк на брифінгу, що відбувся після призначення першого заступника голови Львівської облдержадміністрації Богдана Матолича, прокоментував запрошення міського голови Львова Андрія Садового для Папи Римського Бенедикта XVI відвідати Львів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Львівської ОДА.

«Взагалі на залізниці і у своїй виробничій історії я звик до порядку і вважаю, що кожен повинен займатися своїм ділом. Мер повинен займатися господаркою міста, повинен слідкувати, щоб були освітлені вулиці, щоб люди були з водою, з теплом. Керівники держави мають займатися державними справами, а такий рівень, як запрошення першої людини на релігійному престолі світу, повинен робити той, кому це належить. Якщо це було зроблено випадково, то це можна списати на якісь моменти слабкої самоорганізації, або відсутність дисципліни», – сказав Михайло Костюк.

Нагадаємо, 16 грудня у Ватикані на площі Святого Петра відбулось офіційне відкриття різдвяної ялинки, привезеної з українських Карпат.

Прес-служба Львівської міської ради повідомила, що міський голова Львова Андрій Садовий під час урочистої аудієнції запросив Папу Римського Бенедикта XVI відвідати Львів.

Однак, згодом колишній глава УГКЦ Любомир Гузар спростував цю інформацію.