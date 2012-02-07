80 відсотків справ у Львівському апеляційному суді - „соціалка”

Львів. 7 лютого. УНІАН. Майже 80 відсотків справ у Львівському апеляційному адміністративному суді складають «соціалки».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівського апеляційного адміністративного суду, у 2011 році в Львівському апеляційному адміністративному суді основну статистику складають апеляційні скарги на рішення адміністративних судів першої інстанції у справах зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо соціального захисту «Дітей війни» - 52 569 розглянутих справ, соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії – 2085, соціального захисту сімей з дітьми – 9086 розглянутих справ.

Справи цієї категорії складають майже 80 відсотків всіх судових справ, які надходять до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Як зауважують у суді, «більшість справ цієї категорії розглядаються у порядку письмового провадження, що не порушує прав громадян, але значно економить час учасників судового процесу, частково пришвидшує роботу суду, а також зменшує витрати суду, а саме, у частині надсилання повісток. Зокрема, надсилання однієї повістки з повідомленням про вручення до 1 січня 2012 року коштувала від 8 грн. 40 коп. до 9 грн. 10 коп. А з першого січня надсилання однієї повістки з повідомленням про вручення обійдеться суду у 9 грн. 96 коп. Загалом, у 2011 році Львівський апеляційний адміністративний суд витратив на оплату поштових послуг 540 тисяч гривень, і це найдорожча стаття видатків суду».

