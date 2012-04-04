Опозиція Львівщини знову вимагатиме звільнення губернатора

Львів. 4 квітня. УНІАН. Опозиційні сили Львівщини, які увійшли до обласного Комітету опору диктатурі, створили робочу групу для подальшого розгортання протестної кампанії "Львівщина без Костюка!". Метою протестних акцій буде вимога звільнення губернатора Львівської області Михайла Костюка.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Львівському обласному Комітеті опору диктатурі.

Наступна акція протесту опозиційних сил відбудеться 10 квітня біля приміщення обласної ради під час засідання сесії Львівської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня депутати Львівської обласної ради 74 голосами „за” проголосували за висловлення недовіри голові Львівської ОДА Михайлу Костюку.