Аеропорт „Львів” сьогодні планує прийняти 120 літаків

12:20, 13 червня 2012
Львів
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З уболівальниками

Львів. 13 червня. УНІАН. За сьогоднішню добу Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького планує прийняти близько 120 літаків з уболівальниками, серед них літаки класу «D», які здійснюють польоти середньої і великої дальності.

Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів 2012”.

Наразі, як зазначається у повідомленні, в аеропорту «Львів» вже приземлився перший Аеробус з португальцями, яким прилетіло 400 фанів.

Як повідомляв УНІАН, після реконструкції аеродром Міжнародного аеропорту «Львів» одержав II категорію Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і може приймати літаки у складних метеорологічних умовах та має усі можливості для прийому і вильоту пасажирських літаків класу «D», які здійснюють польоти середньої і великої дальності.

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