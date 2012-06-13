Мер Львова закликає опозицію не проводити акції під час Євро

Львів. 13 червня. УНІАН. Міський голова Львова Андрій Садовий закликав представників опозиційних сил відмовитися від акцій протесту під час Євро-2012 і „дати людям насолодитися футболом”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив під час зустрічі з іноземними журналістами, коментуючи наміри опозиції провести сьогодні у Львові акції протесту під час матчу Данія – Португалія.

«21 рік Незалежності Україну трясе від політичної турбуленції – вибори за виборами, міняються президенти, парламенти. Ми вже звикли до цього. Але я би дуже хотів, аби цей місяць ми мали справжнє свято футболу. Українці насправді заслужили це. Вибори і політика нікуди не подінуться. Почекайте ще два тижні. Було б добре, аби політики дали можливість людям просто насолодитись футболом. Я для цього роблю все можливе у Львові. Я хочу, аби гості побачили, що ми нормальні люди. Адже різниця між тим, які ми є, і якими нас інколи показують, дуже велика», - заявив А.Садовий.

Сьогодні представники львівських осередків ВО „Батьківщина” та „Фронту Змін” з 17.00 мають намір розпочати акції на підтримку екс-прем‘єр-міністра Юлії Тимошенко на площі Ринок, біля входу у фан-зону Львова, та біля стадіону „Арена Львів”.

