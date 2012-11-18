На одне робоче місце претендують 6 українців

Київ. 18 листопада. УНІАН. В Україні конкурс на одне робоче місце в жовтні становив 5,7 людини. Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, кількість незайнятих громадян, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, в жовтні становила 420,5 тис. людей, що на 12,8 тис. менше, ніж у вересні 2012 року. При цьому потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних робочих місць становила 74,2 тис. осіб, що на 2 тисячі менше, ніж у вересні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рівень безробіття в Україні в жовтні 2012 року знизився порівняно з вереснем на 0,1% – до 1,4%. Кількість безробітних становила 399,9 тис. людей. При цьому допомогу з безробіття одержують 288,4 тисячі людей. Середній розмір допомоги становить 993 гривні.