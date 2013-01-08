В Україні на Водохреще очікується потепління

Київ. 8 січня. УНІАН. На Водохреще в Україні очікується потепління, проте погода зберігатиме зимовий характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Він повідомив, що 16-18 січня в Україні спостерігатиметься потепління, яке протримається і 19-21 січня. При цьому мінімальна температура в ці дні становитиме 4-10 градусів морозу вночі та 1-6 морозу вдень.

Тим часом на 9 січня прогнозується збереження невеликих та помірних снігопадів на території східних областей, Приазов’я та Криму.

Температура вранці становитиме 10-15 градусів морозу, на Прикарпатті - 17-22 градусів морозу вночі; вдень - 6-11 градусів морозу. При цьому на 4-6 градусів тепліше буде у південних областях, Криму та Приазов’ї.

10-11 січня опади очікуються практично у всіх регіонах України, найбільш інтенсивні - у південно-східних та східних регіонах. Температура 11 січня становитиме 2-8 градусів морозу вранці.

“Але це потепління буде короткочасним, оскільки після проходження ще одного атмосферного фронту, який пройде 12 і 13 січня, температура повітря знову знизиться”, - повідомив М.Кульбіда.

Таким чином, 13 січня вночі очікується 12-18 градусів морозу, вдень - 4-10 градусів морозу; на сході та півдні вночі - 3-9 градусів морозу, вдень - 0-6 морозу.

14-15 січня температура в Україні переважно становитиме 13-19 градусів морозу.

М.Кульбіда також закликав туристів бути уважними у горах найближчим часом через небезпеку сходження снігових лавин.