Філіппіни знову в очікуванні потужного тайфуну: почалася масштабна евакуація

Держава ще не встигла відновитися після попереднього супертайфуну.

Почалася евакуація жителів прибережних районів / Фото REUTERS

Сьогодні, 11 листопада, влада Філіппін наказала тисячам жителів східних прибережних районів евакуюватися напередодні тайфуну "Вамко", всього через кілька тижнів після того, як на країну налетів найсильніший шторм, зафіксований у світі цього року.

Про це повідомляє Aljazeera.

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"Вамко" принесе з собою вітри зі швидкістю 125 км/год з поривами до 155 км/год. Він має вийти на берег в середу ввечері. Тайфун стане 21-м тропічним штормом, що налетів на Філіппіни цього року.

"Ми відновилися всього на 1% (після попереднього супертайфуну - прим. УНІАН), І ось - ми очікуємо на ще один тайфун. Ми вже відчуваємо сильний вітер і дощ", - заявив радіостанції DZMM губернатор провінції Катандуанес Джозеф Куа.

За словами синоптиків, "Вамко" вийде на берег на острові Полілло в середу ввечері і залишить головний острів Філіппін Лусон у четвер, а потім попрямує до центрального регіону В'єтнаму.

За офіційними даними, в результаті повеней за останній місяць в цьому районі вже загинули не менше 160 осіб, а десятки зникли безвісти.

Довідка УНІАН. Філіппіни - архіпелаг з більш ніж 7600 островів. Вони зазвичай зазнають близько 20 тропічних штормів щороку.

Найпотужніший шторм за історію спостережень на Філіппінах

Супертайфун "Гоні" (місцева назва " Роллі") забрав життя не менше 20 осіб і завдав збитків на суму близько 230 млн доларів на Філіппінах.

У регіонах постраждали до 1,2 млн осіб.

Швидкість вітру досягала 225 км/год з поривами до 280 км/год, що зробило "Гоні" найсильнішим штормом за 2020 рік у світі і найсильнішим тропічним циклоном в країні за всю історію спостережень.

"Гоні" зруйнував інфраструктуру, повалив дерева і викликав зсуви.

Повідомляється про щонайменше 20 загиблих, ще троє зникли безвісти. В результаті урагану постраждали не менше 165 осіб.

У Камарінес Сур через сильні вітри, що обрушилися на регіон, відбулися масові відключення електроенергії. Раптові повені обрушилися на місцеві села, а дороги були заблоковані уламками лавового потоку вулкана Майон.

Повідомляється про значне пошкодження аеропортів Нага і Легаспі, а також про втрату зв'язку з аеропортом Вірак.