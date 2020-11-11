Філіппіни знову в очікуванні потужного тайфуну: почалася масштабна евакуація
Держава ще не встигла відновитися після попереднього супертайфуну.
Сьогодні, 11 листопада, влада Філіппін наказала тисячам жителів східних прибережних районів евакуюватися напередодні тайфуну "Вамко", всього через кілька тижнів після того, як на країну налетів найсильніший шторм, зафіксований у світі цього року.
Про це повідомляє Aljazeera.
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"Вамко" принесе з собою вітри зі швидкістю 125 км/год з поривами до 155 км/год. Він має вийти на берег в середу ввечері. Тайфун стане 21-м тропічним штормом, що налетів на Філіппіни цього року.
"Ми відновилися всього на 1% (після попереднього супертайфуну - прим. УНІАН), І ось - ми очікуємо на ще один тайфун. Ми вже відчуваємо сильний вітер і дощ", - заявив радіостанції DZMM губернатор провінції Катандуанес Джозеф Куа.
За словами синоптиків, "Вамко" вийде на берег на острові Полілло в середу ввечері і залишить головний острів Філіппін Лусон у четвер, а потім попрямує до центрального регіону В'єтнаму.
За офіційними даними, в результаті повеней за останній місяць в цьому районі вже загинули не менше 160 осіб, а десятки зникли безвісти.
Довідка УНІАН. Філіппіни - архіпелаг з більш ніж 7600 островів. Вони зазвичай зазнають близько 20 тропічних штормів щороку.
Найпотужніший шторм за історію спостережень на Філіппінах
Супертайфун "Гоні" (місцева назва " Роллі") забрав життя не менше 20 осіб і завдав збитків на суму близько 230 млн доларів на Філіппінах.
У регіонах постраждали до 1,2 млн осіб.
Швидкість вітру досягала 225 км/год з поривами до 280 км/год, що зробило "Гоні" найсильнішим штормом за 2020 рік у світі і найсильнішим тропічним циклоном в країні за всю історію спостережень.
"Гоні" зруйнував інфраструктуру, повалив дерева і викликав зсуви.
Повідомляється про щонайменше 20 загиблих, ще троє зникли безвісти. В результаті урагану постраждали не менше 165 осіб.
У Камарінес Сур через сильні вітри, що обрушилися на регіон, відбулися масові відключення електроенергії. Раптові повені обрушилися на місцеві села, а дороги були заблоковані уламками лавового потоку вулкана Майон.
Повідомляється про значне пошкодження аеропортів Нага і Легаспі, а також про втрату зв'язку з аеропортом Вірак.
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