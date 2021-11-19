Через несприятливу погоду довелося закрити безліч магістралей.

Густий туман накрив одразу кілька великих міст на сході та півночі Китаю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, подекуди видимість скоротилася до 50 метрів. Через це довелося закрити понад сотню швидкісних доріг. На тих магістралях, що залишилися відкритими, спостерігаються довжелезні затори.

Також для врегулювання дорожнього руху було направлено додаткові патрулі.

На відео, які з'явилися у мережі, майже не розгледіти височенних хмарочосів. Будинки буквально тонуть у густому білому тумані.

Нагадаємо, у Британській Колумбії через шторм оголошено надзвичайний стан.

В результаті шторму, який накрив провінцію, було порушено залізничне і автомобільне сполучення.

Одна жінка загинула в результаті зсуву, дві людини зникли безвісти. Влада не виключає, що жертв стихії може бути набагато більше.

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Автор: Катерина Лиманська