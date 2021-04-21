Рослини квітнуть у місцевому ботсаду, який ще зачинений для відвідувачів.

У ботанічному саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова масово квітнуть весняні квіти.

Відповідні фотографії виклали співробітники ботсаду на сторінці Facebook.

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На знімках видно, що у ботсаду вже квітне алича, тюльпани, цибуля дивна (Allium paradoxum), магнолія падуболистна, бадан, жасмин і тис ягідний.

В даний момент ботсад не приймає відвідувачів через підвищені карантинні заходи в Одесі.

Цвітіння карликових ірисів під Одесою

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", який знаходиться в Одеській області, почалося цвітіння карликових ірисів.

"Зараз в українській Бессарабії, особливо в НПП "Тузлівські лимани" і на степових ділянках біля Татарбунар (колишня адміністративна одиниця на півдні Одеської області - прим. УНІАН), пора масового цвітіння карликових півників", - повідомив еколог, завідувач науково-дослідним відділом парку Іван Русєв.

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Автор: Олена Пилипчак