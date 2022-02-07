Надзвичайники попереджають про снігопади та хуртовини.

На горі Піп Іван Чорногірський замело снігом наглядовий пост рятувальників.

Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних подій України.

Рятувальникам доводиться відкопуватися з допомогою лопати, щоб вийти на вулицю.

"Збираєтесь у гори? То враховуйте, що перш ніж вирушити на допомогу, якщо ви опинитесь у небезпеці, рятувальники мають ще відкопатися", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВівторок у Києві буде похмурим і холодним: прогноз погоди на 8 лютогоНадзвичайники нагадали, що 7-8 лютого на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається, а 8 лютого у горах Чернівецької області очікується сніголавинна небезпека 3 рівню.

Також в гірських районах можливі зсуви снігу на дороги.

Раніше повідомлялося, що надзвичайники показали, як виглядають снігові фонтани у Карпатах.

Вас також можуть зацікавити новини