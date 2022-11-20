У горах температура повітря опускалася до -7.

Зима набирає обертів в Україні. В Карпатах вже не перший день тривають снігопади.

Співробітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста показали засніжену вершину Піп Іван. Відзначається, що на ранок 19 листопада температура повітря опустилася до -7 градусів, а західний вітер досягав 17 м/с. При цьому зазначено, що в горах обмежена видимість.

Крім того, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій опублікували відео снігопаду біля обсерваторії "Білий Слон" на вершині Чорногірського хребта.

Відео дня

Рятувальники закликали українців утриматися від походів у гори у зв'язку з важкою погодною ситуацією.

Погода в Україні у листопаді 2022 - що відомо

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що листопад в Україні буде теплим, але в другій половині місяця очікується похолодання.

У свою чергу начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик вважає, що температура в листопаді та грудні буде в середньому вище на 2 градуси, ніж у попередньому році. Крім того, він вказав, що не варто чекати суворої зими.

Погода в Києві

Водночас до ранку 19 листопада Київ засипало снігом. Згідно з прогнозами синоптиків, протягом кількох наступних днів у столиці України варто ожтдать помірний сніг, мокрий сніг та сніг з дощем. Ближче до вівторка, 22 Листопада, опади повинні припинитися.

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