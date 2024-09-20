Крім Київщини, задимлення фіксують у Чернігівській та Сумській областях.

Погіршення якості повітря спостерігається не тільки у Києві та області, а й на території Чернігівського та Сумського регіонів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Задимлення спричинене зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві, посилаючись на дані Укргідрометцентру, пояснили, що накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер.

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У МВС радять обмежити перебування на вулиці, тримати вікна зачиненими, підтримувати водний баланс, використовувати маску або респіратор, а також — очищувач повітря.

Мер міста Конотоп на Сумщині Артем Семеніхін повідомив про тимчасове погіршення стану повітря у громаді. Станом на ранок фіксується підвищення концентрації пилу.

За його словами, причиною погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі поблизу Конотопа.

"У Конотопі зараз можна сокиру в повітрі, напевно, повісити… А все це тому, що загорілись торфовища", - зазначив Семеніхін.

Забруднення повітря у Києві: що відомо

За версією сервісу IQair, сьогодні Київ став містом із найзабрудненішим повітрям у світі. Столицю огорнули дим та сморід.

За даними ДСНС, на Київщині зараз є лише один осередок займання в екосистемі – у Вишгородському районі тліють торфовища на площі до 2 га, відкритого вогню немає.

Як довго може спостерігатись суттєве погіршення якості повітря в столиці, спрогнозувати неможливо, кажуть рятувальники. Це пов’язано зі зміною швидкості вітру, температурних режимів день-ніч, коли вдень тепло, а ночі вже прохолодні.

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