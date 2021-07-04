Ввважається, що четверо жертв є громадянами Єгипту, їх знайшли поблизу селища Оду.

На Кіпрі четверо осіб загинуло внаслдіок лісової пожежі, яка вирує вже другий день.

Як повідомляє Reuters, один посадовець вважає цю пожежу найгіршою, із відомих до неї, яка знищує лісові масиви.

Полум'я, яке роздмухується сильними вітрами, вплинуло щонайменше на 10 громад на площі понад 50 квадратних кілометрів у підніжжя гірського масиву Троодос. На цій території ростуть соснові дерева з нгустою рослинністю.

Ввважається, що четверо жертв є громадянами Єгипту, яких знайшли поблизу селища Оду, яке розташовується на північ від міст Ламассол і Ларнака.

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В Європейській комісії повідомили, що з Греції відправились літаки для гасіння пожежі. Також Італія планує відправити пожежні літаки.

"Це найгірша лісова пожежа в історії Кіпру", - заявив директор Департаменту лісового господарства Хараламбос Александру.

Наразі причина пожежі, яка розпочалася приблизно в середині дня суботу, невідома.

На Кіпрі в літній період бувають високі температури. В останні дні температура перевищила 40 градусів за Цельсієм.

Поліція повідомила, що вона допитує 67-літню особу у зв'язку з пожежею.

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Автор: Віталій Саєнко