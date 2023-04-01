На найближчі дні варто обмежити пересування горами.

На високогір’ї Закарпатської області найближчими днями очікується значна сніголавинна небезпека.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, її причиною стала відлига.

"1 та 2 квiтня на високогiр’ї Закарпатської областi, у зв’язку з вiдлигою, очiкується значна снiголавинна небезпека (III рiвень)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

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Також схожа небезпека є і в Івано-Франківській області. Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" радить утриматися від походів на високогір’я.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", - йдеться у повідомленні відділу на Facebook.

Ситуація з лавинною небезпекою в горах України: що відомо

Як повідомляв УНІАН 26 лютого, у Карпатах було зафіксоване сходження лавини. Тоді також був запроваджений третій рівень лавинної небезпеки, однак через снігопади та хуртовини.

Кілька днів тому, 26 березня, Укргідрометцентр застерігав охочих від активного туризму через лавинну небезпеку.

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