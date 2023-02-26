Наразі у високогір’ї діє штормове попередження, через снігопади та хуртовину.

У горах на Івано-Франківщині зафіксовано сходження лавини: рятувальники закликають не виходити у високогір'я.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, сьогодні гірські рятувальники зафіксували сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська.

"Наголошуємо, що наразі діє штормове попередження, а саме: у зв’язку iз хуртовиною та снігопадами, 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Просимо не виходити у високогір’я та не ризикувати життям", - закликали у ДСНС.

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Лавини в Карпатах

Про лавинну небезпеку в Карпатах синоптики Укргідрометцентру оголошували минулого разу на початку лютого. Тоді повідомлялося, що у високогір'ї Карпат вдарив потужний мороз. За даними рятувальників, температура на горі Піп Іван Чорногірський опускалася нижче 20 грдусів.

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