У високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей сьогодні небезпечно.

У Карпатах варто утриматися від виходу у високогір'я через значну сніголавинну небезпеку.

Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується 26-27 березня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей", - йдеться в повідомленні.

Можливий схід лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин, вказує Гідрометцентр.

У зв'язку з цим там закликали українців у ці дні утриматися від активного туризму - походів у високогір'я.

Ситуація з погодою в Карпатах

Нагадаємо, що в Карпатах, попри прихід весни та значне потепління температури повітря в багатьох регіонах України, все ще спостерігаються досить суворі погодні умови. Буквально 16 березня там вдарив мороз в -15 градусів.

Також в середині місяця Карпатські гори охопив сильний шторм. Через нестабільну погоду рятувальники регулярно попереджають українців про рівень небезпеки та неприйнятні умови для гірського туризму.

Вас також можуть зацікавити новини: