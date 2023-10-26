Вночі у північно-східних, східних та Дніпропетровській областях очікуються помірні дощі. Водночас у більшості південних та центральних областей вдень без істотних опадів.

Дощі в Україні у четвер, 26 жовтня 2023 року, поступово припиняться, буде волого та досить тепло, повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом, у північно-східних, східних та Дніпропетровській областях вночі очікуються помірні, місцями значні дощі. Водночас у більшості південних та центральних областей вдень без істотних опадів.

Також вночі та вранці у західних та північних областях подекуди туман.

Відео дня

"Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, у Криму та на узбережжі морів до 16°; вдень 13-18°, на півдні країни місцями 20-23°; на Чернігівщині та Сумщині вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°", - прогнозують в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні - останні прогнози

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, циклон, що охопив Україну 25 жовтня та накрив дощами, поступово переміщуватиметься у східному напрямку, тягнучи за собою атмосферні фронти. Тому дощі на півночі та у центрі стихнуть і навіть вдень припиняться.

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