Морози вдень та дощі з мокрим снігом: якою буде погода 16 листопада (карта)

У західних регіонах буде хмарно та без опадів, а на півдні – сухо й сонячно.

Погода на завтра / фото УНІАН

У понеділок, 16 листопада, в кількох областях України очікуються дощі з мокрим снігом.

Читайте також Кліматолог пояснила, чому на Україну чекає аномально тепла зимаПро це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Опади прогнозують у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях.

Згідно з прогнозом, в західних областях буде хмарно та без опадів, а на півдні – сухо й сонячно.

Температура повітря опуститься нижче нуля вдень в північних і східних областях, вночі – в північних, східних і частково центральних областях. В інших регіонах вдень буде до 6-9 градусів тепла, вночі-2-4 градуси тепла.

Погода на 16 листопада / фото УНІАН

У Києві в понеділок буде без опадів, температура вночі та вдень 2-4 градуси тепла.

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