Морози вдень та дощі з мокрим снігом: якою буде погода 16 листопада (карта)
У західних регіонах буде хмарно та без опадів, а на півдні – сухо й сонячно.
У понеділок, 16 листопада, в кількох областях України очікуються дощі з мокрим снігом.
Кліматолог пояснила, чому на Україну чекає аномально тепла зимаПро це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.
Опади прогнозують у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях.
Згідно з прогнозом, в західних областях буде хмарно та без опадів, а на півдні – сухо й сонячно.
Температура повітря опуститься нижче нуля вдень в північних і східних областях, вночі – в північних, східних і частково центральних областях. В інших регіонах вдень буде до 6-9 градусів тепла, вночі-2-4 градуси тепла.
У Києві в понеділок буде без опадів, температура вночі та вдень 2-4 градуси тепла.
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- Вінниця+8°... +4°
- Дніпро+4°... -3°
- Донецьк+3°... -4°
- Житомир+9°... +5°
- Запоріжжя+5°... -2°
- Івано-Франківськ+10°... +1°
- Київ+6°... +1°
- Кропивницький+8°... +1°
- Луганськ+2°... -5°
- Луцьк+9°... +5°
- Львів+8°... +2°
- Миколаїв+9°... +2°
- Одеса+11°... +6°
- Полтава+4°... -2°
- Рівне+8°... +6°
- Сімферополь+9°... -1°
- Суми+4°... -2°
- Тернопіль+8°... +5°
- Харків+1°... -4°
- Херсон+8°... 0°
- Хмельницький+7°... +3°
- Черкаси+8°... +1°
- Чернігів+5°... 0°
- Чернівці+8°... 0°