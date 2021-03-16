У Карпатах здійнялася хуртовина: оголошено високу загрозу сходження лавин (фото)

Рятувальники закликають відмовитися від походів у гори у таку погоду.

На фото - Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у горах / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 16 березня, у Карпатах очікується значний сніг, хуртовина та пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Рятувальники оголосили І рівень небезпечності - жовтий.

У зв'язку зi снiгопадами сьогодні та завтра у високогiр'ї Закарпатської областi зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень), а у високогір"ї Івано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень).

Завтра у Карпатах також очікується значний сніг (I рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, хуртовина, видимість обмежена до 40 метрів. Вітер північно-західній зі швидкісию 10 м/с.

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