У столиці 16 серпня буде без опадів.

Напередодні вихідних, 16 серпня, у Києві очікується невелике підвищення температури. Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Вночі у столиці буде +16°, а вдень повітря прогріється до +27°. Очікується невелика хмарність, а опадів не передбачається.

Вітер буде змінних напрямків, 5-8 м/с. Атмосферний тиск почне знижуватися, 748-750 міліметрів ртутного стовпа.

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Погода в Україні - прогноз на 16 серпня

У Львові в п'ятницю буде невелика хмарність. Вночі +16°, вдень +27°.

У Луцьку буде практично безхмарно, вночі +14°, вдень +31°.

У Рівному завтра очікується ясна і безхмарна погода, вночі +13°, вдень +29°.

У Тернополі 16 серпня вночі буде +15°, вдень +30°, невелика хмарність.

У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі +14°, вдень +28°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +14°, вдень +31°.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть уночі +19°, вдень +32°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вночі +16°, вдень +31°.

У Вінниці завтра буде +14°...+30°, невелика хмарність.

У Житомирі в п'ятницю вночі буде +13°, вдень +28°, невелика хмарність.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +12°...+26°, практично безхмарно.

У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +16°, вдень +27°.

У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень +29°, невелика хмарність.

У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +14°...+27°.

В Одесі 16 серпня - ясно і безхмарно, температура вночі +21°, вдень +29°.

У Херсоні в п'ятницю вночі буде +17°, вдень +32°, ясно і безхмарно.

У Миколаєві завтра буде ясно і безхмарно, вночі +15°, вдень +33°.

У Запоріжжі температура вночі +16°, вдень +28°, ясно і безхмарно.

У Сумах завтра температура повітря вночі буде +13°, а вдень +27°, невелика хмарність.

У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +14°, вдень +27°.

У Дніпрі температура вночі буде +16°, вдень +28°, практично безхмарно.

У Сімферополі в п'ятницю буде ясно і безхмарно, +16°...+30°.

У Краматорську завтра ясно і безхмарно, температура вночі +11°, вдень +28°.

У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +27°.

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