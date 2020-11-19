Завтра у Києві - дощ, температура залишиться на рівні +2°

При цьому в столиці очікується південний вітер.

Завтра в Києві можливий невеликий дощ / фото УНІАН

У четвер, 19 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів підвищаться до +2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до +2°. Очікується невеликий дощ.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 5 м/с.

Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.

Народний прогноз на 20 листопада

20 листопада — Єрона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Опанаса, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно й сердито. Мученик Федот лід веде.

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