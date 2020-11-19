Завтра у Києві - дощ, температура залишиться на рівні +2°
При цьому в столиці очікується південний вітер.
У четвер, 19 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів підвищаться до +2°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до +2°. Очікується невеликий дощ.
Вітер південного напрямку зі швидкістю до 5 м/с.
Атмосферний тиск - 751 мм рт. ст.
Народний прогноз на 20 листопада
20 листопада — Єрона, Лазаря, Йосафати, Федота-льодостава, Кирила, Зосима, Євгенія і Опанаса, Валерія. Відлига — чекай морозів. З Феодора-Студита стає холодно й сердито. Мученик Федот лід веде.
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-2°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-2 °
Мін./mакс. температура:+1° / +9°
Вологість:59 %
Тиск:768 мм
Вітер: 6.1 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:57
Захід16:52
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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