Рятувальники попереджають про можливі підтоплення у чотирьох областях Україні

Мова йде про Львівську, Волинську, Рiвненську та Житомирську області.

Можливе підтоплення господарських споруд / Фото УНІАН

В період з 3 по 5 березня у чотирьох областях України підвищиться рівень води.

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Так, продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рiвненській та Житомирській областях.

"Можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районiв Волинської областi, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та м.Червоноград (р.Солокія притока Західного Бугу у Львівській обл.)(рiвень небезпеки жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на річці Рата біля Межиріччя можливе перевищення відміток часткового затоплення окремих господарських об'єктів, будинків в селах Селець, Межиріччя (рівень небезпеки помаранчевий).

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