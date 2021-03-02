Рятувальники попереджають про можливі підтоплення у чотирьох областях Україні
Мова йде про Львівську, Волинську, Рiвненську та Житомирську області.
В період з 3 по 5 березня у чотирьох областях України підвищиться рівень води.
Завтра в Києві буде сонячно і потеплішає до +8°Про це повідомляють у ДСНС України.
Так, продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Захiдного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рiвненській та Житомирській областях.
"Можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районiв Волинської областi, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та м.Червоноград (р.Солокія притока Західного Бугу у Львівській обл.)(рiвень небезпеки жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що на річці Рата біля Межиріччя можливе перевищення відміток часткового затоплення окремих господарських об'єктів, будинків в селах Селець, Межиріччя (рівень небезпеки помаранчевий).
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