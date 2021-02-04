Погода в Єгипті в лютому 2021 - температура води на курортах і пляжах
Лютий - найхолодніший місяць в Єгипті.
Навіть під час пандемії коронавірусу єгипетські курорти і пляжі приваблюють туристів з усього світу. У холодний зимовий період багато людей шукають в Єгипті сонця і тепла. Лютий - найхолодніший місяць року в цій країні. Температура повітря в середньому підіймається трохи вище 20 градусів. Пляжний день в цей час короткий, оскільки вже о 16 годині холоднішає, а купатися не дуже комфортно через вітер і високі хвилі.
Де відпочивати в Єгипті в лютому
Відпочивати в лютому в Єгипті найкраще в Шарм-ель-Шейху, Нувейбі, Дахабі і Табі. Ці курорти оточені горами, завдяки чому температура повітря і води тут вище, а погода більш стабільна, ніж в інших частинах країни. Середня температура повітря на цих курортах досягає 23 градусів вдень і 16 градусів вночі.
Погода в єгипетських курортах в лютому 2021-середні значення
|Курорт
|Вдень, °C
|Вночі
|Вода
|Олександрія
|+19
|+14
|+17
|Дахаб
|+22
|+16
|+22
|Каїр
|+20
|+12
|+17
|Марса-Алам
|+24
|+18
|+23
|Хургада
|+22
|+17
|+23
|Шарм-ель-Шейх
|+23
|+16
|+23
У Хургаді, Сафазі, Марса-Аламі та інших містах західного узбережжя в цьому місяці дмуть сильні вітри, тому вода здається прохолодніше, а хвилі бувають сильними. Ці курорти дуже приваблюють серфінгістів.
У лютому можна не тільки купатися, а й відвідати Єгипет заради цікавих екскурсій. Погода дозволяє провести час весело і цікаво.
- Вінниця+5°... -6°
- Дніпро+6°... -4°
- Донецьк+9°... +2°
- Житомир+6°... -7°
- Запоріжжя+8°... -2°
- Івано-Франківськ+12°... -3°
- Київ+4°... -8°
- Кропивницький+3°... -5°
- Луганськ+10°... +5°
- Луцьк+5°... -7°
- Львів+7°... -4°
- Миколаїв+7°... -2°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Рівне+6°... -8°
- Сімферополь+12°... 0°
- Суми+2°... -9°
- Тернопіль+7°... -4°
- Харків+5°... -5°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницький+7°... -5°
- Черкаси+3°... -8°
- Чернігів+3°... -9°
- Чернівці+13°... -2°