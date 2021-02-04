Погода в Єгипті в лютому 2021 - температура води на курортах і пляжах

15:28, 4 лютого 2021
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Лютий - найхолодніший місяць в Єгипті.

Погода на курортах Єгипту / фото ua.depositphotos.com
Погода на курортах Єгипту / фото ua.depositphotos.com

Навіть під час пандемії коронавірусу єгипетські курорти і пляжі приваблюють туристів з усього світу. У холодний зимовий період багато людей шукають в Єгипті сонця і тепла. Лютий - найхолодніший місяць року в цій країні. Температура повітря в середньому підіймається трохи вище 20 градусів. Пляжний день в цей час короткий, оскільки вже о 16 годині холоднішає, а купатися не дуже комфортно через вітер і високі хвилі.

Де відпочивати в Єгипті в лютому

Відпочивати в лютому в Єгипті найкраще в Шарм-ель-Шейху, Нувейбі, Дахабі і Табі. Ці курорти оточені горами, завдяки чому температура повітря і води тут вище, а погода більш стабільна, ніж в інших частинах країни. Середня температура повітря на цих курортах досягає 23 градусів вдень і 16 градусів вночі.

Погода в єгипетських курортах в лютому 2021-середні значення

КурортВдень, °CВночіВода
Олександрія+19+14+17
Дахаб+22+16+22
Каїр+20+12+17
Марса-Алам+24+18+23
Хургада+22+17+23
Шарм-ель-Шейх+23+16+23

У Хургаді, Сафазі, Марса-Аламі та інших містах західного узбережжя в цьому місяці дмуть сильні вітри, тому вода здається прохолодніше, а хвилі бувають сильними. Ці курорти дуже приваблюють серфінгістів.

У лютому можна не тільки купатися, а й відвідати Єгипет заради цікавих екскурсій. Погода дозволяє провести час весело і цікаво.

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Автор: Катерина Пулатова

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Теги: Єгипет
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