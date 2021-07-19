33 людини загинули, а шість інших отримали поранення, коли в неділю вночі на Мумбаї налетіли сильні дощі.
Про це повідомляє The Times of India.
Як повідомляється, в результаті злив сталося два зсуви й обвалився один будинок. Також зафіксовані три випадки ураження електричним струмом.
За даними видання, в східних і західних передмістях сталася сильна повінь.
Також почалися перебої з автомобільним та залізничним сполученням, що призвело до затримок і скасувань рейсів. Повідомлялося про перебої в подачі електроенергії в декількох районах на термін до восьми годин.
Нагадаємо, метеорологи застерігають, що екстремальні погодні явища у помірних широтах частішатимуть через зміни клімату.
"Екстремальні дощі будуть випадати тим частіше, чим тепліше буде ставати планета", - говорить Андреас Фінк з Інституту метеорології та досліджень в Карлсруе.
Однією з причин експерти називають те, що внаслідок глобального потепління змінюється також і атмосфера. У тому, що викликані людською діяльністю зміни клімату нагрівають нашу атмосферу, експерти не сумніваються.
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