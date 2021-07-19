У місті почалися перебої з електрикою та пасажирськими перевезеннями.

33 людини загинули, а шість інших отримали поранення, коли в неділю вночі на Мумбаї налетіли сильні дощі.

Про це повідомляє The Times of India.

Як повідомляється, в результаті злив сталося два зсуви й обвалився один будинок. Також зафіксовані три випадки ураження електричним струмом.

За даними видання, в східних і західних передмістях сталася сильна повінь.

Також почалися перебої з автомобільним та залізничним сполученням, що призвело до затримок і скасувань рейсів. Повідомлялося про перебої в подачі електроенергії в декількох районах на термін до восьми годин.

Нагадаємо, метеорологи застерігають, що екстремальні погодні явища у помірних широтах частішатимуть через зміни клімату.

"Екстремальні дощі будуть випадати тим частіше, чим тепліше буде ставати планета", - говорить Андреас Фінк з Інституту метеорології та досліджень в Карлсруе.

Однією з причин експерти називають те, що внаслідок глобального потепління змінюється також і атмосфера. У тому, що викликані людською діяльністю зміни клімату нагрівають нашу атмосферу, експерти не сумніваються.

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Автор: Катерина Лиманська