Каліфорнію накрив потужний шторм, бруд затопив будинки та заблокував траси (відео)
Рятувальники і волонтери прибирають наслідки шторму.
Каліфорнію накрив шторм, що прийшов з Тихого океану. Шквальний вітер та сніг, змішаний з дощем, призвели до численних зсувів у гірській місцевості.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Потоки води з брудом заблокували кілька трас і підтопили десятки будинків та автівок. Рятувальники і волонтери прибирають наслідки шторму, подекуди доводиться буквально відкопувати двори. Там, де не справляються з лопатами - викликають ескаватори.
Синоптики попереджають: це був не останній шторм у цьому місяці.
Сніговий шторм у Техасі
18 лютого майже 3000000 людей у Техасі залишилися без світла й тепла через сніговий шторм, який накрив штат. У кількох містах через відсутність електрики вийшли з ладу водоочисні станції, тож люди залишилися ще й без води.
Для місцевих це справжня катастрофа - у зазвичай спекотному штаті температура опустилась до мінусових позначок. Люди стояли у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб якось обігріти помешкання.
Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів. З тамтешніх супермаркетів розмели усі товари, жителі мегаполісів Х'юстону та Остіна викладали у мережу знімки порожніх полиць.
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