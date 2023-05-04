На вихідних буде суха, переважно сонячна погода.

У п'ятницю, 5 травня, найтепліша погода буде на сході, півдні та в більшості центральних областей України.

Синоптик Наталка Діденко заявила, що протягом дня очікується +17+22 градуси. Так, у західних, північних областях та на Вінниччині буде дещо прохолодніше. Там повітря прогріється лише до +12+16 градусів.

Дощі, переважно невеликі, зачеплять захід, північ та подекуди центр України. Ввечері опади можуть випасти у Харківській області. На решті території очікується суха сонячна погода.

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У Києві 5-го травня збільшиться хмарність. Там може покапати невеличкий дощ, але це буде недовго. Температура повітря становитиме +14+16 градусів.

"У суботу-неділю очікується суха, переважно сонячна погода, але ще трохи похолоднішає. Милуємося травнем, дбаємо про безпеку, не засинаємо за кермом чи на клавіатурі після безсонної ночі, нюхаємо бузок, донатимо й віримо в наші ЗСУ та ППО", - написала синоптик.

Погода буде в Україні у травні

За даними Украгідрометцентру, травень 2023 в Україні буде в межах кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 14-18° тепла.

Кількість опадів очікується в межах норми. Однак на Закарпатті та Прикарпатті дощів випаде більше, ніж зазвичай.

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